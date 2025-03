VN-rapport: Israël schuldig aan genocidale daden in Gaza

GENÈVE (ANP/RTR) - Israël heeft zich in de Gazastrook schuldig gemaakt aan "genocidale daden" door zorgfaciliteiten voor vrouwen systematisch te vernietigen, melden VN-experts in een nieuw rapport. Daarin schrijven ze ook dat seksueel geweld is ingezet als oorlogstactiek.

"De Israëlische autoriteiten hebben de reproductieve capaciteit van de Palestijnen in Gaza als groep deels vernietigd, onder meer door maatregelen op te leggen die geboortes moeten verhinderen, een van de categorieën van genocidale daden volgens het Statuut van Rome en het Genocideverdrag", verklaart de VN-onderzoekscommissie die over de Palestijnse gebieden en Israël gaat.

De commissie zegt dat deze acties en de toename van sterfgevallen tijdens zwangerschappen door beperkte toegang tot medische middelen neerkomen op uitroeiing, wat een misdrijf tegen de menselijkheid is. Israëlische troepen zouden bovendien mensen dwingen zich in het openbaar uit te kleden en seksueel misbruik gebruiken als onderdeel van hun standaardoperaties om Palestijnen te straffen na de door Hamas geleide aanvallen op Israël in oktober 2023.