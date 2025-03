Asielkinderen zeer slecht behandeld in sommige pleeggezinnen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een onderzoek gestart naar voogdij-organisatie Nidos, die zich bezighoudt met de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Dat bevestigde een woordvoerder donderdag na berichtgeving van Zembla en de NOS.

Aanleiding voor het onderzoek zijn signalen en meldingen die bij de inspectie zijn binnengekomen over de opvang, ook van Nidos zelf, aldus de zegsman. De meldingen gaan volgens hem over de opvang van minderjarige vreemdelingen in zowel pleeggezinnen als opvanglocaties, die niet altijd zou zijn "zoals die zou moeten zijn".

In het BNNVARA-programma Zembla zeggen jeugdbeschermers en andere medewerkers en oud-werknemers van Nidos dat er in opvanggezinnen misstanden plaatsvinden. Volgens het programma worden jongeren er verwaarloosd, krijgen ze te weinig te eten of worden ze plotseling op straat gezet.

De IGJ stelt dat de signalen in Zembla losstaan van de meldingen die de inspectie zelf heeft ontvangen. Om wat voor meldingen het precies gaat, zei de woordvoerder niet.

Ook Nidos is naar eigen zeggen een intern onderzoek gestart. In een verklaring meldt bestuurder Tanno Klijn dat Nidos het werk de afgelopen jaren "onder uitdagende omstandigheden" heeft moeten doen, onder meer door een sterke toename van het aantal jongeren en een tekort aan jeugdbeschermers.