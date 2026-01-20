VN-rapport waarschuwt voor gevolgen 'bankroet' watersysteem

RICHMOND HILL (ANP) - Het wereldwijde watersysteem verkeert niet alleen in crisis, maar is op veel plaatsen ronduit "failliet", volgens een dinsdag verschenen VN-rapport. "Dit rapport vertelt een ongemakkelijke waarheid: veel regio's leven boven hun hydrologische stand en veel kritieke watersystemen zijn al bankroet", vat hoofdauteur Kaveh Madani van het VN-instituut voor Water, Milieu en Gezondheid de boodschap samen.

Madani en zijn mede-auteurs pleiten voor een "reset" in het mondiale waterbeleid. Met de huidige manier van doen nemen watertekorten in rap tempo toe. Regio's als het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Zuid-Azië kampen al met forse chronische tekorten, maar dat is niet alleen hun probleem. "Het merendeel van al het zoetwater wordt gebruikt in de landbouw, en voedselsystemen zijn sterk met elkaar verbonden via handel en prijzen. Als watertekorten de landbouw in een regio ondermijnen, werkt dat door in wereldwijde markten, politieke stabiliteit en voedselzekerheid elders", leggen de onderzoekers uit.

In het rapport wordt het watergebruik van maatschappijen vergeleken met een economische resultatenrekening. Veel landen besteden niet alleen jaarlijks veel meer water dan er binnenkomt via neerslag en rivieren, maar maken ook hun "spaartegoed" op. Daaronder vallen bijvoorbeeld zogenoemde aquifers met grondwater, meren, gletsjers en drassige gebieden, zoals moerassen of veenweides. Een groeiende lijst van zulke waterrijke plekken is volgens het rapport al niet meer te redden.

Klimaatverandering

Klimaatverandering, overconsumptie en vervuiling dragen allemaal bij aan de waterproblematiek. Volgens de VN-inventarisatie bevat 50 procent van de grote meren op de wereld nu minder water dan in de jaren 90 en zijn gletsjers zo'n 30 procent van hun omvang kwijtgeraakt.

Van al het water dat voor irrigatie van de landbouw wordt gebruikt, komt 40 procent uit grondwaterbronnen, die daardoor langzaam maar zeker worden uitgeput. Ongeveer de helft van de wereldbevolking heeft zeker een maand per jaar te maken met ernstige waterschaarste. Dat zijn vier miljard mensen.

Het verbeteren van het wereldwijde watermanagement wordt een belangrijk onderwerp op de volgende VN-waterconferentie. Die wordt in december gehouden in een land dat zelf kampt met hitte, droogte en waterschaarste: de Verenigde Arabische Emiraten.