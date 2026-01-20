ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

tips
door Désirée du Roy
dinsdag, 20 januari 2026 om 20:44
195647-4
De beauty‑redactie van Bild heeft vijf populaire lipsticks getest, van drogisterijbudget tot luxe exemplaar van ruim 80 euro, en keek daarbij vooral naar kleur, houdbaarheid en draagcomfort. Opvallend genoeg kwam niet de duurste, maar een middenklasser van rond de vijf euro als meest overtuigende allrounder uit de bus. “Die Farbe deckt hervorragend und hält überraschend lange”, ("De kleur dekt uitstekend en blijft verrassend lang zitten.") noteert Bild over de winnende stik, die bovendien niet plakt en geurloos is.
Die nadruk op gebruiksgemak en langhoudende kleur sluit aan bij bredere tests: ook de Frankfurter Allgemeine noemt bij zijn eigen lipsticktest de combinatie van comfortabele textuur en hoge houdbaarheid als belangrijkste reden waarom een matte lipstick van Charlotte Tilbury als beste uit 41 producten kwam. Tegelijkertijd waarschuwen consumentenorganisaties dat een mooie finish niet genoeg is. Öko‑Test vond in een recente analyse van lippenstiften en lipverzorging regelmatig titandioxide en minerale oliën, waaronder stoffen die in verband worden gebracht met mogelijke kankerverwekkende bestanddelen.
Wie zich laat inspireren door de favorieten van Bild, doet er dus goed aan verder te kijken dan kleur en prijs. Een goede lipstick blijft uren zitten, voelt comfortabel aan én bevat bij voorkeur geen omstreden ingrediënten zoals bepaalde minerale oliën of dubieuze kleurstoffen. De test van Bild laat zien dat een betaalbare lipstick die combinatie wél kan bieden – een geruststellende gedachte voor iedereen die dagelijks meerdere keren per dag een laagje bijwerkt.
De Ranglijst van Bild
  1. Yves Saint Laurent – Loveshine (Caramel Swirl) – algemene beoordeling: “zeer goed”.
  2. La Mer – The Lip Treatment (Honey) – algemene beoordeling: “goed”.
  3. Clinique – Pop Longwear Lipstick Matte (Blushing Pop) – algemene beoordeling: “goed”.
  4. Artdeco – Perfect Colour Lipstick (Wild Rose) – algemene beoordeling: “befriedigend” (voldoende).
  5. Catrice – High Shine Gloss Lipstick (Macciato Glow) – algemene beoordeling: “befriedigend” (voldoende).

Lees ook

De PMU-wenkbrauwen van Femke WiersmaDe PMU-wenkbrauwen van Femke Wiersma
7 make-up tips van een professionele visagiste7 make-up tips van een professionele visagiste
Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’Eva Jinek: 'zonder make-up had ik geen TV-carrière!’
Zo zien de sterren eruit zonder hun bekende haar en make-up crewsZo zien de sterren eruit zonder hun bekende haar en make-up crews
Bekende sterren zonder make-upBekende sterren zonder make-up
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading