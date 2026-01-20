Beste lippenstiften volgens Bild: betaalbare winnaar met luxe prestaties

De beauty‑redactie van Bild
heeft vijf populaire lipsticks getest, van drogisterijbudget tot luxe exemplaar van ruim 80 euro, en keek daarbij vooral naar kleur, houdbaarheid en draagcomfort. Opvallend genoeg kwam niet de duurste, maar een middenklasser van rond de vijf euro als meest overtuigende allrounder uit de bus. “Die Farbe deckt hervorragend und hält überraschend lange”, ("De kleur dekt uitstekend en blijft verrassend lang zitten.") noteert Bild over de winnende stik, die bovendien niet plakt en geurloos is.
Die nadruk op gebruiksgemak en langhoudende kleur
sluit aan bij bredere tests: ook de Frankfurter Allgemeine noemt bij zijn eigen lipsticktest de combinatie van comfortabele textuur en hoge houdbaarheid als belangrijkste reden waarom een matte lipstick van Charlotte Tilbury als beste uit 41 producten kwam. Tegelijkertijd waarschuwen consumentenorganisaties dat een mooie finish niet genoeg is. Öko‑Test
vond in een recente analyse van lippenstiften en lipverzorging regelmatig titandioxide en minerale oliën, waaronder stoffen die in verband worden gebracht met mogelijke kankerverwekkende bestanddelen.
Wie zich laat inspireren door de favorieten van Bild, doet er dus goed aan verder te kijken dan kleur en prijs. Een goede lipstick
blijft uren zitten, voelt comfortabel aan én bevat bij voorkeur geen omstreden ingrediënten zoals bepaalde minerale oliën of dubieuze kleurstoffen. De test van Bild laat zien dat een betaalbare lipstick die combinatie wél kan bieden – een geruststellende gedachte voor iedereen die dagelijks meerdere keren per dag een laagje bijwerkt.