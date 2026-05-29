VN roept op tot veiligere internetervaring voor kinderen

GENÈVE (ANP) - De VN-chef voor mensenrechten roept op tot het beter waarborgen van de rechten van kinderen online. Zowel landen als bedrijven moeten volgens Volker Türk meer doen om hen te beschermen tegen de risico's die zij op internet lopen, bijvoorbeeld wat betreft privacy en hun mentale gezondheid. De VN-organisatie komt daarom met een reeks richtlijnen.

Een verbod op sociale media is volgens Türk niet de sluitende oplossing voor het "veelkoppige probleem". "We hebben daarom bredere actie nodig - van overheden en bedrijven - om te verzekeren dat sociale media zelf veiliger ontworpen worden, dat data beschermd wordt, en dat wie schade berokkent, daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden." Die last kan volgens de VN-chef niet zonder meer bij kinderen en hun ouders gelegd worden.

De organisatie is onder meer kritisch op de manier waarop veel sociale media ontworpen zijn. Die bevatten (in sommige gevallen bewust) verslavende elementen, zoals video's die automatisch afspelen en onophoudelijke notificaties van apps. Ook worden bestaande richtlijnen lang niet altijd nageleefd en zijn er zorgen over de mate waarin informatie over gebruikers wordt bijgehouden. Daarover zijn bedrijven bovendien niet altijd transparant.

Als deel van de oplossing noemt de VN-organisatie onder meer leeftijdschecks, verplichte onderzoeken naar de gebruiksimpact en het opnemen van kinderen in beleidsvorming.