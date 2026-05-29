WHO meldt eerste bevestigde herstel ebolapatiënt uitbraak Congo

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 13:12
GENÈVE (ANP/AFP/RTR) - De Wereldgezondheidsorganisatie meldt dat voor het eerst een ebolapatiënt is hersteld tijdens de uitbraak van het virus in Congo. Die persoon mocht deze week het ziekenhuis verlaten. De WHO, die zich baseert op informatie van de Congolese autoriteiten, benadrukt wel dat mogelijk al eerder patiënten zijn opgeknapt bij wie niet aan de hand van een test was vastgesteld dat ze het virus hadden.
In het enorme land is tot dusver bij 125 mensen met zekerheid vastgesteld dat ze het dodelijke ebola hebben opgelopen. Het aantal vermoedelijke besmettingen ligt veel hoger, op 906. Dat betekent dat ook geen duidelijkheid bestaat over het dodental: bij zeventien patiënten is duidelijk dat ze overleden na een ebolabesmetting, bij 223 personen wordt dat vermoed.
Internationaal bestaat bezorgdheid over de verspreiding van het virus, dat eerder aan vele duizenden mensen het leven heeft gekost in Afrika. WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus is naar Congo afgereisd voor overleg.
Wat je (niet) moet doen bij onweer

Hoe de babyboomers Nederland en Europa hebben genaaid

Welk land heeft de meeste datacenters? In het piepkleine Nederland staan er meer dan in Italië of India

Poetin haat het Westen – maar laat zijn geheime kinderen door nannies opvoeden als Europeanen

Waarom intelligente mensen niet tegen lawaai kunnen

Waar je op moet letten als je op je veertigste van baan verandert

