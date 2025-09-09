VN-topman veroordeelt Israëlische aanval in Doha

NEW YORK (ANP/RTR/AFP) - VN-topman António Guterres heeft de Israëlische aanvallen op Hamas-leden in Doha veroordeeld. Hij sprak over een "grove schending van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Qatar".

Guterres zei dat Qatar een positieve rol heeft gespeeld bij pogingen om tot een bestand te komen in de Gazastrook. "Alle partijen moeten zich inzetten voor het bereiken van een permanent staakt-het-vuren, niet voor het vernietigen ervan."

Golfstaat Qatar geldt als een belangrijke bemiddelaar bij dat diplomatieke overleg. Israël zou er woningen hebben bestookt waar leden van het politieke bureau van Hamas verbleven. Het is nog onduidelijk of daarbij ook doden zijn gevallen.