ACM onderzoekt Snapchat om verkoop vapes aan minderjarigen

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint een onderzoek naar het onlineplatform Snapchat om de verkoop van vapes aan minderjarigen. De toezichthouder doet dit onderzoek naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Stichting Rookpreventie Jeugd dat eind augustus bij de ACM is ingediend.

"Een veilige onlineomgeving voor minderjarigen is enorm belangrijk. Daarom moeten platforms zoals Snapchat maatregelen nemen om te voorkomen dat er via hun platform illegale producten worden verkocht", stelt de ACM.

De mogelijke inbreuken op de wet hebben betrekking op het beleid rond de bescherming van minderjarigen. Een platform moet volgens de regels "passende en evenredige maatregelen" nemen om de bescherming van minderjarigen voldoende te waarborgen.

Gedurende het onderzoek doet de ACM geen uitspraken over de zaak. Wanneer dit wordt afgerond, is niet bekend.