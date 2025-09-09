ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ACM onderzoekt Snapchat om verkoop vapes aan minderjarigen

Economie
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 17:40
anp090925143 1
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint een onderzoek naar het onlineplatform Snapchat om de verkoop van vapes aan minderjarigen. De toezichthouder doet dit onderzoek naar aanleiding van een handhavingsverzoek van Stichting Rookpreventie Jeugd dat eind augustus bij de ACM is ingediend.
"Een veilige onlineomgeving voor minderjarigen is enorm belangrijk. Daarom moeten platforms zoals Snapchat maatregelen nemen om te voorkomen dat er via hun platform illegale producten worden verkocht", stelt de ACM.
De mogelijke inbreuken op de wet hebben betrekking op het beleid rond de bescherming van minderjarigen. Een platform moet volgens de regels "passende en evenredige maatregelen" nemen om de bescherming van minderjarigen voldoende te waarborgen.
Gedurende het onderzoek doet de ACM geen uitspraken over de zaak. Wanneer dit wordt afgerond, is niet bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (8)

Don Lemon: “Trump is zieker dan het Witte Huis doet voorkomen”

Schermafbeelding 2025-09-09 103900

B&B Vol liefde: is Illya helemaal gek geworden?

VWH-DermNetNZ-Panniculitis-01-76febbb615f4442988c74db6a46187ba

Vroege signalen aan je handen dat er iets mis is met de alvleesklier

ANP-532422810

Werkt 'dry needling' echt? Dit zegt de wetenschap

anp021224163-1

Presentatrice Veronica van Hoogdalem slachtoffer in deepfakezaak

ahdaan-png-68bac11b0eccd

Hoe rijk is de nieuwe 'AH-supermarktmanager' Jeroen van Koningsbrugge?

Loading