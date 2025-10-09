ECONOMIE
VN trekken kwart blauwhelmen terug door geldgebrek

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 4:32
NEW YORK (ANP) - De Verenigde Naties trekken de komende maanden ongeveer een kwart van hun blauwhelmen terug door geldgebrek. Het gaat om 13.000 tot 14.000 vredeshandhavers, politieagenten en civiele medewerkers van elf wereldwijde missies.
Normaal gesproken dragen de Verenigde Staten ongeveer een kwart van het budget voor de blauwhelmen. Voor het begrotingsjaar 2025-2026 komt dat neer op 1,3 miljard dollar van in totaal 5,4 miljard dollar. Maar sinds de terugkeer van Donald Trump als president hebben de VS grote bezuinigingen op ontwikkelingshulp doorgevoerd. Volgens een hoge VN-functionaris kampen de blauwhelmen daardoor met geldgebrek.
"We weten dat er gevolgen zullen zijn voor toezicht op wapenstilstanden, de bescherming van burgers, samenwerking met humanitaire organisaties of andere vredesmissies", waarschuwt de functionaris.
De blauwhelmen zijn onder meer aanwezig in het oosten van de Democratische Republiek Congo, het zuiden van Libanon, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan en de Westelijke Sahara.
