VN-chef spoort alle partijen aan zich aan akkoord te houden

NEW YORK (ANP) - De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, heeft zijn waardering uitgesproken voor het aangekondigde akkoord tussen Israël en Hamas over de eerste fase van een vredesplan voor Gaza. Guterres roept alle betrokken partijen op de voorwaarden van de deal volledig na te leven.

"Alle gijzelaars moeten op een waardige manier worden vrijgelaten. Er moet een permanent staakt-het-vuren worden bereikt. De strijd moet voor eens en voor altijd worden stopgezet", somt Guterres op in een verklaring. "Er moet een einde komen aan het lijden."

Guterres noemt het akkoord "een uitzonderlijke kans" om de weg vrij te maken voor de tweestatenoplossing waar hij al langer voor pleit. Met een tweestatenoplossing wordt een situatie bedoeld waarin een onafhankelijke Palestijnse staat naast Israël bestaat.

De VN-topman benadrukt de noodzaak voor hulp aan Gaza en stelt dat de onmiddellijke en ongehinderde toegang van humanitaire hulpgoederen tot het verwoeste gebied moet worden gewaarborgd.