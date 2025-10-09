ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlische leger: troepen bereiden zich voor op elk scenario

Samenleving
door anp
donderdag, 09 oktober 2025 om 4:33
anp091025008 1
TEL AVIV (ANP) - De troepen van de Israëlische strijdkrachten (IDF) in Gaza hebben na de aankondiging van de overeenkomst tussen Israël en Hamas het bevel gekregen om zich voor te bereiden op "elk scenario" en "een sterke verdediging". Ook moeten zij zich voorbereiden op de operatie om de gijzelaars terug naar Israël te brengen.
De IDF schrijft op het officiële X-account in het Hebreeuws de overeenkomst tussen Israël en Hamas "voor de terugkeer van de gijzelaars" te verwelkomen. De opstelling van de troepenmacht zal volgens de IDF in overeenstemming zijn met instructies vanuit de politiek en met de fasen van de overeenkomst.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607193

Een studie van een half miljoen medische dossiers linkt virussen keer op keer aan dementie

shutterstock_671483350

Als je deze dingen herkent ben je vermoedelijk sociaal minder intelligent dan je denkt

ANP-537832858

Oud-bondskanselier Angela Merkel onder vuur: ‘schaamteloze geschiedvervalsing’

ANP-530263368

Waarom hebben mannen tepels, en gaven ze ooit borstvoeding?

ANP-510378496

Rampspoed VVD stapelt zich op: senator verlaat zinkend schip, behoudt Eerste Kamer-zetel

shutterstock_2626133895 (1)

Waarom gaat de een vreemd en weerstaat de ander de verleiding?

Scherm­afbeelding 2025-10-08 om 07.04.21

Pech: Feestjes en reisjes voor medewerkers zijn voortaan belastbaar

Loading