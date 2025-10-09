Israëlische leger: troepen bereiden zich voor op elk scenario

TEL AVIV (ANP) - De troepen van de Israëlische strijdkrachten (IDF) in Gaza hebben na de aankondiging van de overeenkomst tussen Israël en Hamas het bevel gekregen om zich voor te bereiden op "elk scenario" en "een sterke verdediging". Ook moeten zij zich voorbereiden op de operatie om de gijzelaars terug naar Israël te brengen.

De IDF schrijft op het officiële X-account in het Hebreeuws de overeenkomst tussen Israël en Hamas "voor de terugkeer van de gijzelaars" te verwelkomen. De opstelling van de troepenmacht zal volgens de IDF in overeenstemming zijn met instructies vanuit de politiek en met de fasen van de overeenkomst.