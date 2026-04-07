VN: uitvoer dreigement Trump is schending internationaal recht

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 19:40
GENÈVE (ANP) - Als de Amerikaanse president Donald Trump uitvoering geeft aan zijn dreigement om "een hele beschaving" te laten sterven, komt dat neer op "de ernstigste misdaden" onder het internationaal recht, zegt VN-mensenrechtenchef Volker Türk. Hij benadrukt dat het aanvallen van burgers een oorlogsmisdaad is.
Türk zegt de "opruiende retoriek" van alle betrokken partijen te betreuren en noemt die "misselijkmakend". Dreigementen zoals die van Trump zijn onaanvaardbaar en moeten onmiddellijk stoppen, stelt hij.
"Volgens het internationaal recht is het opzettelijk aanvallen van burgers en civiele infrastructuur een oorlogsmisdaad. Iedereen die verantwoordelijk is voor internationale misdaden moet door een bevoegde rechtbank ter verantwoording worden geroepen", aldus Türk in een verklaring.
De-escalatie
Türk roept de internationale gemeenschap op om aan te sturen op de-escalatie.
Secretaris-generaal van de VN António Guterres is "verontrust" door het dreigement van Trump, zei zijn woordvoerder. De woorden van Trump zouden suggereren dat een heel volk de gevolgen moet dragen van politieke en militaire beslissingen.
