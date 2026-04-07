Starmer: Ye had nooit uitgenodigd moeten worden voor festival

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer vindt dat Ye nooit uitgenodigd had moeten worden om op te treden op het Wireless Festival in Londen. Dat schrijft Starmer op X, nadat bekend was geworden dat de omstreden rapper de toegang tot het Verenigd Koninkrijk is geweigerd.

Ye, ook bekend als Kanye West, is al jaren omstreden vanwege antisemitische uitspraken. Nadat bekend werd dat de artiest voor het festival was geboekt, klonk er veel kritiek en trokken sponsoren zich terug. "Deze regering staat achter de Joodse gemeenschap en wij zullen niet stoppen in onze strijd om antisemitisme het hoofd te bieden en te verslaan", schrijft Starmer.

De organisatie van het Wireless Festival heeft inmiddels laten weten dat het festival niet doorgaat, nu Ye uit het VK wordt geweerd. De rapper treedt in juni twee keer op in het GelreDome in Arnhem. ChristenUnie en CDA vinden dat Nederland, net als het Verenigd Koninkrijk, Ye de toegang moet weigeren.