'Gouden' Bol was 'nog nooit zo rustig' op WK atletiek

TOKIO (ANP) - Femke Bol won vier jaar na haar bronzen olympische medaille op de 400 meter horden in Tokio haar tweede wereldtitel op het onderdeel in hetzelfde stadion. "Ik heb daar wel bij stilgestaan, want ik had in de finale precies dezelfde baan. Toen was ik onbevangen en liep ik voor het eerst tegen de grote Amerikaanse atletes, nu heb ik zoveel meer ervaring en ook zoveel meer rust. Ik ben nog nooit zo rustig geweest op een toernooi", zei ze in de catacomben van het Japan National Stadium.

Toch wilde ze wel graag een vertrouwd iemand dichtbij op de tribune, waar ze na de finish meteen naartoe kon om de spanning te kunnen ontladen. "Dit zijn bijzondere momenten om mee te maken en dan vind ik het fijn als er iemand dichtbij me is. Mijn ouders zaten erg hoog op de tribune, maar gelukkig zat mijn vriend (de Belgische polsstokhoogspringer Ben Broeders) wel laag, dus kon ik naar hem toe."