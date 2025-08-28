ECONOMIE
Code geel in hele land om onweersbuien met hagel

Samenleving
door anp
donderdag, 28 augustus 2025 om 14:01
anp280825122 1
DE BILT (ANP) - In het hele land is voor donderdagmiddag code geel afgekondigd voor (onweers)buien met kans op windstoten en hagel, meldt het KNMI. De waarschuwing was in eerste instantie ingesteld van 14.00 tot 18.00 uur voor de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord-Holland en op de Waddeneilanden.
Op de site van het KNMI staat dat bij onweersbuien met code geel wordt geadviseerd om onder meer uit de buurt van open water en open gebieden te blijven, niet te schuilen onder bomen, langzamer te rijden en meer afstand te houden op de weg.
Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer last kan hebben van het weer en de avondspits hierdoor drukker kan zijn.
