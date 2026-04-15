De PVV gaat mogelijk tegen Fabers prachtige wetten stemmen





Het is een rare bocht: uitgerekend de PVV dreigt in de Eerste Kamer tegen de zogeheten “strengste asielwetten ooit” te stemmen. Wetten die in Den Haag steevast worden gepresenteerd als de kroon op het werk van oud‑minister Faber, zouden nu zomaar kunnen sneuvelen door haar eigen partij in de Senaat. Hoe krijg je dat voor elkaar?

In de kern schuurt hier politieke symboliek met bestuurlijke werkelijkheid. Aan de ene kant staat de belofte aan de achterban: keihard optreden tegen asiel en migratie, strafbaarstelling van illegaliteit, zichtbare “harde” maatregelen. Aan de andere kant staat een praktijk waarin zelfs dit pakket, ondanks alle retoriek, administratief beperkt is, juridisch wankel en volgens critici vooral symboolpolitiek blijft. Zodra een minister als Van den Brink in de Eerste Kamer begint te nuanceren – het treft maar een paar honderd mensen per jaar, vervolging is een uiterste redmiddel – klinkt dat in PVV ‑oren al snel als verraad aan de harde lijn.

En dus ontstaat een bizar scenario: de PVV heeft eindelijk de wetten van haar eigen oud‑minister, maar ze zijn niet hard genoeg om als trofee mee naar huis te nemen. De partij moet kiezen tussen twee vormen van gezichtsverlies. Ofwel ze slikken een uitgeklede versie van hun eigen droompakket, mét alle juridische kanttekeningen. Ofwel ze torpederen Fabers “prachtige wetten” en leggen zelf de bijl aan de wortel van het strengste asielbeleid dat ze de kiezer hebben beloofd. In beide gevallen wordt zichtbaar wat deze coalitie liever verborgen houdt: dat harde taal over migratie heel wat makkelijker is dan harde, houdbare wetgeving