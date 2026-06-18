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VN waarschuwen voor nieuw 'catastrofaal' offensief in Soedan

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 18:17
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GENÈVE (ANP/RTR) - VN-mensenrechtenchef Volker Türk heeft gewaarschuwd voor een aanstaand offensief op de Soedanese stad el-Obeid, met mogelijk "catastrofale gevolgen" voor de bevolking. Ook tientallen landen, waaronder Nederland, hebben alarm geslagen over de situatie in de stad, die de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) mogelijk snel kunnen innemen.
El-Obeid is de hoofdstad van de staat Noord-Kordofan en wordt al anderhalf jaar belegerd en afgesloten van de rest van het land. "We hebben dit draaiboek al eerder gezien", aldus Türk. "We weten waar het toen toe heeft geleid, en we mogen nu niet toestaan dat de vermijdbare gruweldaden die we vorig jaar in el-Fasher en het vluchtelingenkamp Zamzam hebben gedocumenteerd, zich herhalen."
Ook de groep van bijna dertig landen maakt zich "ernstige zorgen over de aanstaande escalatie, waardoor naar schatting 500.000 burgers het risico lopen slachtoffer te worden van grootschalige gruwelijkheden".
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