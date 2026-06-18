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Von der Leyen hoopt op snelle toetredingsgesprekken Oekraïne

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 17:56
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BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen hoopt dat voor de zomer de EU-toetredingsonderhandelingen met Oekraïne ook op andere onderwerpen kunnen starten. Maandag zijn de officiële toetredingsonderhandelingen begonnen met het eerste cluster, over de rechtsstaat. Von der Leyen hoopt dat de onderhandelingen over de vijf andere thematische clusters nog in juli kunnen worden geopend. Dat zei ze donderdag bij aankomst op de top van EU-regeringsleiders.
"Dat is erg belangrijk, want als Oekraïne presteert, moeten wij ook presteren", zei Von der Leyen.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil ook dat de onderhandelingen over alle andere clusters kunnen starten, zei hij, staand naast Von der Leyen en voorzitter van de EU-leiders António Costa. De EU-regeringsleiders spreken daar donderdagavond over.
Costa noemde de start van de gesprekken "een zeer belangrijke stap richting de uitbreiding van de Europese Unie en de volledige toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie".
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