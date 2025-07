VNG: aantal gevonden asielplekken is knap met obstakels kabinet

DEN HAAG (ANP) - Dat gemeenten tienduizenden plekken voor asielzoekers hebben gevonden voor de spreidingswet is "een hele prestatie gezien alle obstakels die door het kabinet zijn opgeworpen, het is heel knap waar we staan". Dat zegt burgemeester Mark Boumans van Doetinchem. Hij is voorzitter van een commissie die zich voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bezighoudt met de opvang van asielzoekers.

Gemeenten hadden tot dinsdag de tijd om in totaal 101.500 asielplekken te regelen. Daarvan is ongeveer driekwart behaald. Boumans is ervan overtuigd dat dit aantal hoger zou zijn geweest met steun van het inmiddels gevallen kabinet. "Toen de spreidingswet werd aangenomen, was er nagenoeg 100 procent steun onder gemeenten. Solidariteit was belangrijk: niemand duikt weg, we doen allemaal iets. Maar toen ging het nieuwe kabinet in het openbaar schuiven."

Daardoor brokkelde in de samenleving de steun voor asielopvang af, zag Boumans. "Mensen snappen het niet meer. Gemeenten werken aan opvang terwijl de Rijksoverheid zegt dat het niet nodig is. De eerste publieke afkeer ontstond, soms met grimmige acties. De laatste maanden was er een domino-effect en kwamen gemeenten terug op plannen voor asielopvang."

'Minder overlast en criminaliteit'

De burgemeester benadrukt dat de VNG "geen vakbond voor vluchtelingen is. Je moet problemen niet wegpoetsen. Maar de mensen die er zijn, moeten goed worden opgevangen." Dat is volgens Boumans beter voor iedereen. "Goede opvang helpt bij integreren, werk vinden, de taal leren en meedoen, want veel asielzoekers mogen blijven. Maar er is ook minder overlast en criminaliteit voor mensen die hier al generaties wonen." Bovendien is noodopvang duurder, zo'n plek kost zeven keer zoveel als een reguliere plek in een asielzoekerscentrum, zegt Boumans.

VVD'er Boumans richt zijn pijlen vooral op oud-asielminister Marjolein Faber (PVV). Zij heeft volgens hem "weinig tot geen werk" gemaakt van het vinden van opvangplekken. "Niets is gemakkelijker dan weglopen, zoals zij consequent deed. Zij liet gebeuren dat lokale bestuurders werden uitgescholden en met tomaten werden bekogeld."

Dat Fabers partijleider Geert Wilders dinsdag in Helmond wil demonstreren tegen een asielzoekerscentrum, valt bij Boumans verkeerd. "Dat is schandalig. Het ondermijnt een lokaal bestuur. Hoe verwacht je dat gemeenten een wettelijke taak uitvoeren als de chef van de grootste landelijke beweging dit doet?" Hij roept de nieuwe asielminister Mona Keijzer daarom op "achter en naast" gemeenten te staan.