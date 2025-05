VNG roept Faber op om op belangrijker asielbeleid te focussen

DEN HAAG (ANP) - Asielminister Marjolein Faber zou zich op belangrijkere zaken moeten focussen dan het uitje van minderjarige asielzoekers uit een azc in Sint Annaparochie. Dat laat vicevoorzitter Mark Boumans van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vrijdag weten via zijn woordvoerder.

"Kijk bijvoorbeeld naar de onrust over het intrekken van de spreidingswet, naar de huisvesting van statushouders of naar de opvang van asielzoekers", zegt hij. "Dit zijn grote vraagstukken die om een oplossing vragen." Verder benadrukt de VNG dat de discussie over het uitje een kwestie is voor het COA en de minister.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had een Eftelinguitje gepland voor de jongeren. Nadat Faber zich hiertegen had uitgesproken, zei het COA die dag iets anders te gaan doen met de minderjarige asielzoekers. Vrijdag stelde Faber dat ze wil bezuinigen op het activiteitenbudget. Het COA beslist zelf over uitvoering van de uitgaven en zei dat het uitje doorgaat.