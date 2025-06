VNG schat kosten nieuwe verkiezingen op zeker 105 miljoen euro

DEN HAAG (ANP) - Het organiseren van nieuwe Tweede Kamerverkiezingen kost de gemeenten naar schatting 105 miljoen euro. Dat heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) berekend.

Per kiesgerechtigde hebben gemeenten 7,79 euro nodig. Vermenigvuldigd met het aantal kiesgerechtigden op 1 oktober 2023 (13.473.750) komt de VNG uit op een totaalbedrag van 104.960.512 euro.

Het precieze bedrag kan nog anders uitvallen. Sinds de vorige keer kan het aantal kiesgerechtigden zijn gestegen of gedaald en er moet nog worden geïndexeerd. Maar dat wordt pas na de verkiezingen duidelijk, zegt een woordvoerder van de VNG.

Vergoeding

Nieuwe Tweede Kamerverkiezingen zijn aan de orde sinds PVV-leider Wilders eerder deze week uit de coalitie stapte en het kabinet-Schoof viel. Als datum wordt 29 oktober genoemd.

Gemeenten krijgen elk jaar van het kabinet een bedrag voor het organiseren van verkiezingen, ongeacht het aantal verkiezingen. Ze moeten er zelf geregeld geld bijleggen. De vorige Kamerverkiezingen in 2023 werden niet vergoed, omdat het idee was dat de gemeenten genoeg geld in kas zouden hebben en er in 2025 geen verkiezingen zouden zijn. Nu die er dit jaar wel komen, gaat de VNG ervan uit dat het kabinet de kosten hiervan zal vergoeden.