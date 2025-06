Gemeenten vinden 29 oktober geschikte verkiezingsdatum

DEN HAAG (ANP) - De genoemde verkiezingsdatum van 29 oktober zou voor gemeenten goed te doen zijn. Dat zegt de koepelorganisatie VNG. Het geeft gemeenten genoeg tijd om de stembusgang voor te bereiden en ook om aansluitend te kunnen beginnen met het voorbereiden van de gemeenteraadsverkiezingen. Die zijn op 18 maart 2026.

"Het is van belang dat de datum van de verkiezingen ook daadwerkelijk 29 oktober wordt en niet eerder maar ook niet later", aldus de VNG. De definitieve datum wordt waarschijnlijk later vrijdag bekend.

Het experiment met het kleinere stembiljet (A3-formaat) wordt nog niet verder uitgebouwd. Bij de Europese verkiezingen in juni 2024 werd een proef daarmee gehouden in Alphen aan den Rijn, Boekel, Borne, Midden-Delfland en Tynaarlo. Alleen deze gemeenten gaan het kleine stembiljet nu ook weer gebruiken, want "het zou verwarrend zijn voor de inwoners/kiesgerechtigden als dit nu opeens niet meer zou zijn", zegt de VNG. Om de pilot uit te breiden zou meer voorbereidingstijd nodig zijn.