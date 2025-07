VNG tegen politiek: stem niet in met asielnoodmaatregelenwet

DEN HAAG (ANP) - De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) "doet een dringend beroep op de Tweede Kamer" om donderdag niet in te stemmen met de asielnoodmaatregelenwet. Een stemming over de zogeheten Wet Versterking regie volkshuisvesting moet uitgesteld worden, aldus VNG. Volgens de vereniging bevatten beide wetten amendementen "die juridisch onhoudbaar zijn en onwenselijke gevolgen hebben voor de uitvoering op lokaal niveau", zo wordt gesteld in een verklaring.

VNG-voorzitter Sharon Dijksma noemt "de chaos met de genoemde amendementen compleet. Gemeenten moeten straks de ene wet overtreden om zich aan een andere wet te kunnen houden".

Over het eventueel strafbaar stellen van illegalen stelt VNG: "Het brengt met name gemeenten die nu een basale opvang bieden aan ongedocumenteerden en werken aan hun terugkeer in een onmogelijke positie."

VNG wil dat over de Wet Versterking regie volkshuisvesting na het zomerreces advies wordt gevraagd aan de Raad van State.