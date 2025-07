Financiële steun voor gedupeerde ondernemers Valkenburgse Meer

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft 100.000 euro beschikbaar gesteld voor ondernemers langs het Valkenburgse Meer, als tegemoetkoming voor gemiste inkomsten. De recreatieplas bij Leiden was bijna drie maanden afgesloten, nadat een stuk van de oever was ingestort. De gemeente Katwijk trok de noodverordening vorige week in. Het grootste deel van het gebied is nu weer toegankelijk voor recreanten, zoals surfers en wandelaars.

Enkele ondernemers hadden financiële claims ingediend bij de provincie en de gemeente, omdat ze inkomsten misliepen door de afsluiting van het meer. Volgens Zuid-Holland bleek uit onderzoek dat er "juridisch gezien momenteel geen grondslag is voor deze claims". De verzekeraar wijst die daarom af.

"Uit coulance heeft het college besloten een financiële tegemoetkoming toe te kennen aan de getroffen ondernemers, aangezien dit een zeer uitzonderlijke situatie betreft", aldus de provincie. Langs het meer zijn onder meer een surfschool, spoorwegmuseum en brasserie gevestigd.

Volgens een woordvoerder van de provincie wordt op basis van gesprekken met de ondernemers de verdeling van de 100.000 euro over de gedupeerden bepaald. "Ons doel is om te voorkomen dat betrokkenen in financiële problemen komen." De provincie benadrukt dat deze bijdrage is bedoeld als gebaar van steun "en niet als erkenning van aansprakelijkheid voor eventuele schade". De provincie is niet alleen eigenaar van de weggezakte kade, maar heeft ook vergunningen verstrekt om zand te winnen uit het Valkenburgse Meer. Volgens onderzoekers is er een verband tussen de zandwinning en het instorten van de oever. Daarvan zakte op 1 april over een lengte van ruim 200 meter zo'n 20 meter in het water.