Voedingscentrum waarschuwt voor gebruik afslankmedicatie

DEN HAAG (ANP) - Het Voedingscentrum waarschuwt mensen die willen afvallen niet te licht te denken over het gebruik van medicatie. "Het lijkt misschien makkelijk, maar onderschat de gevolgen niet", zegt directeur Petra Verhoef in Trouw over middelen als Ozempic en Wegovy.

Het centrum wil er ook voor waken eetlustremmers als brede oplossing voor overgewicht te zien. "Als we als maatschappij gaan denken: we hebben tóch medicijnen voor wie te zwaar is, dan suggereert dat: laat de rest maar hangen", aldus Verhoef in de krant. Daarmee zou ze het belang van preventie zoals gezonder eten en genoeg bewegen benadrukken. De directeur van het Voedingscentrum spreekt ook haar zorgen uit over het gebruik van de medicatie zonder medische begeleiding.

Woensdag meldde het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) dat het aantal vergiftigingen met afslankmedicatie vorig jaar flink is toegenomen, van 41 meldingen in 2023 naar 75 in 2024.