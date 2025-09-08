ECONOMIE
Voedselbanken krijgen minder voedsel door minder verspilling

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 10:06
HOUTEN (ANP) - De hoeveelheid eten die voedselbanken binnenkrijgen, is in de afgelopen twee jaar met 8 procent per jaar afgenomen. Voedselbanken Nederland verwacht dat deze afname zal doorgaan en maakt zich zorgen. "We zien dat onze voedseltoevoer de komende jaren verder onder druk komt te staan en armoede in Nederland niet afneemt", zegt voorzitter Henk Staghouwer. "Dat is een zorgelijke ontwikkeling."
Het eten bij de voedselbanken neemt met name af doordat Nederland steeds beter wordt in het tegengaan van voedselverspilling. "Dit komt onder andere doordat leveranciers en supermarkten beter plannen waardoor er geen producten aan het eind van hun houdbaarheid komen en doordat producten worden afgeprijsd aan het einde van de houdbaarheid."
Voedselbanken Nederland roept producenten en leveranciers op om onverkochte producten te doneren aan voedselbanken. "Nog te vaak worden voedseloverschotten afgeprijsd of zelfs verwerkt tot biobrandstof, terwijl ze juist van enorme waarde zijn als gezond en gevarieerd voedsel voor mensen die het nodig hebben." Voedselbanken Nederland ziet dat ongeveer 150.000 mensen afhankelijk zijn van voedselhulp in Nederland.
