EU werkt nauw samen met VS bij Russische sancties, zegt Costa

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Unie is een volgend sanctiepakket aan het voorbereiden in nauwe samenwerking met de Verenigde Staten, zei voorzitter van de EU-regeringsleiders António Costa maandag. Eerder zeiden de VS dat ze bereid zijn de economische druk op Rusland op te voeren samen met de EU.

De EU-lidstaten zijn al weken in overleg over een 19e sanctiepakket tegen Rusland. Volgens persbureau Bloomberg zou het gaan om sancties tegen Russische banken en energiebedrijven. Bij eerdere onderhandelingen lagen Hongarije en Slowakije dwars. Er is unanimiteit nodig van alle lidstaten om een sanctiepakket aan te nemen.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft gezegd dat Europese leiders deze week naar Washington afreizen om over Oekraïne te praten. Om welke Europese leiders het precies gaat, is nog onduidelijk.