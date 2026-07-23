Voedselwaakhond: minder honger in Gaza, situatie blijft ernstig

GAZA-STAD (ANP) - Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de internationale voedselwaakhond (IPC). Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60 procent van de populatie.

De verbetering komt volgens de IPC doordat er minder gevochten wordt in het gebied. Ook laat Israël meer humanitaire hulp toe, al is er nauwelijks variatie in het voedselaanbod en is er beperkte toegang tot essentiële voedselgroepen zoals dierlijke producten.

De verwachting is dat tussen juli en december 1,4 miljoen mensen kampen met ernstige voedselonzekerheid. Hulporganisatie CARE is bezorgd. "De noden blijven enorm en de vooruitgang is kwetsbaar", aldus Jojanneke Spoor, hoofd humanitaire hulp. "Zodra hulp stokt of hulporganisaties worden beperkt in hun werk, zie je de situatie verslechteren."