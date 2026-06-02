Voetbaltrainer krijgt 5 jaar cel voor filmen in kleedkamers

MIDDELBURG (ANP) - De rechtbank in Middelburg heeft dinsdag een 40-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor het jarenlang heimelijk filmen van ruim vijfhonderd jonge jongens in de kleedkamers van verschillende voetbalclubs. De rechtbank acht hem ook schuldig aan ontucht met een minderjarige jongen.

De man was voetbaltrainer van jeugdteams bij verschillende voetbalclubs. Volgens de rechtbank maakte hij vijftien jaar lang stiekem foto's en video's van jongens tussen de 10 en 14 jaar tijdens het douchen of omkleden. Hij gebruikte hiervoor een speciale app, waarbij het scherm van zijn telefoon zwart bleef.

Op de mobiele apparaten van de verdachte is daarnaast een grote hoeveelheid beelden van seksueel misbruik van kinderen gevonden.

De man werkte als basisschoolleraar. De rechtbank heeft hem als bijkomende straf een beroepsverbod van tien jaar opgelegd.