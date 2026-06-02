Pols na onthullingen: ik had eerder iets met verleden moeten doen

Economie
door anp
dinsdag, 02 juni 2026 om 14:01
DEN HAAG (ANP) - "Met de kennis van nu had ik er eerder iets mee moeten doen", zegt Donald Pols nu NRC zijn extreemrechtse verleden als jongvolwassene in Zuid-Afrika heeft onthuld. "Maar aan wie moest ik verantwoording afleggen toen ik 25 was? Ik was een nobody. Jullie beoordelen mij vanuit wie ik nu ben, een invloedrijke Nederlander. Maar het heeft dertig jaar geduurd om daar te komen", zegt Pols in een interview met de krant.
Pols vertrok onlangs als directeur van Milieudefensie en was per 1 juni in dienst bij Tata Steel, waar hij hoofd duurzaamheid en communicatie zou worden. Het bedrijf zet hem aan de kant, nu blijkt dat hij als 19-jarige de leider was van het Afrikaner Studente Front (ASF). Die kleine extreemrechtse groepering keerde zich fel tegen Nelson Mandela's ANC en bediende zich van symbolen die eerder door de nazi's waren gebruikt.
"Hoe bekender ik werd, hoe meer ik besefte dat het een keer zou uitkomen", zegt Pols. Op de vraag of hij hier ooit mee is gechanteerd, antwoordt hij bevestigend.
