COLLENDOORN (ANP) - Een leghennenbedrijf in Collendoorn (Overijssel) is getroffen door vogelgriep. De ongeveer 8600 dieren op deze locatie worden gedood om verdere verspreiding te voorkomen, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

Ook mogen in een straal van 10 kilometer rond het getroffen bedrijf per direct geen vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel worden vervoerd. Hiermee wil het ministerie voorkomen dat andere delen van het land worden getroffen.

De afgelopen tijd is vogelgriep vastgesteld bij meerdere bedrijven in onder meer Gelderland en Friesland. Sinds eind oktober geldt een landelijke ophok- en afschermplicht om verspreiding tegen te gaan. Deze maand zijn al meer dan een kwart miljoen dieren gedood wegens de vogelgriep.