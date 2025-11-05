ECONOMIE
Poetin overweegt net als Trump kernwapens te testen

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 17:24
anp051125162 1
MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - President Vladimir Poetin heeft opdracht gegeven naar de mogelijkheden te kijken om weer nucleaire wapentests voor kernbommen uit te voeren. Het land heeft die proeven met kernexplosies niet meer gedaan sinds de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991.
Poetins Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump zei afgelopen week plotseling dat hij het ministerie van Defensie heeft opgedragen onmiddellijk nucleaire wapens te gaan testen op grond van dergelijke proefnemingen elders in de wereld.
De laatste Russische proeven met kernexplosies waren in 1990 en de laatste Amerikaanse in 1992. China en Frankrijk hebben in 1996 nog op die manier kernwapens getest. Noord-Korea doet de proeven met kernexplosies nog wel, voor het laatst in 2017.
