Vogelgriep vastgesteld in Bennekoms pluimveebedrijf

DEN HAAG (ANP) - Bij een pluimveebedrijf in het Gelderse dorp Bennekom is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw. De 20.000 dieren in dit zogeheten vermeerderingsbedrijf worden geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Voor de 87 pluimveebedrijven binnen een straal van 10 kilometer van die locatie geldt een vervoersverbod.

Binnen een straal van 1 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf en binnen een straal van 3 kilometer zijn het er zestien.

Ede, de gemeente waar Bennekom toe behoort, heeft een grote pluimveesector. De afgelopen weken is bij pluimveebedrijven verspreid over het land vogelgriep geconstateerd.