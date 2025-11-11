ECONOMIE
Ook vogelgriep aangetroffen in Swifterbant

Samenleving
door anp
dinsdag, 11 november 2025 om 1:00
SWIFTERBANT (ANP) - Op een leghennenbedrijf in Swifterbant in de gemeente Dronten (Flevoland) is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 47.000 dieren op de locatie worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd, meldt het ministerie van Landbouw.
In een zone van 10 kilometer rondom het bedrijf liggen nog zestien pluimveebedrijven. In dit hele gebied geldt per direct een vervoersverbod.
De afgelopen weken is bij verschillende pluimveebedrijven verspreid over het land vogelgriep aangetroffen. Het ministerie van Landbouw maakte maandagavond ook melding van vogelgriep bij een pluimveebedrijf in het Gelderse dorp Bennekom. De 20.000 dieren in dat bedrijf worden eveneens geruimd.
