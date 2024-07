Volgende EU-buitenlandvergadering in Brussel, niet in Boedapest

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Josep Borrell plant de volgende vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in augustus in Brussel. Daarmee haalt hij een streep door een geplande vergadering van Hongarije in Boedapest. Dat heeft Borrell aangekondigd na afloop van de EU-buitenlandvergadering van maandag.

Borrell benadrukte ook dat hij als hoogste EU-diplomaat over de planning van vergaderingen gaat en dus bevoegd is om dit te beslissen.

Volgens Borrell geeft de Europese Unie zo een duidelijk signaal aan Hongarije dat het land te ver is gegaan met de bezoeken van de Hongaarse premier Viktor Orbán aan onder meer de Russische president Vladimir Poetin. Die reizen had Hongarije met de rest van de EU-landen moeten afstemmen, vindt de buitenlandchef. "Het is een symbolische beslissing", aldus Borrell, om Hongarije duidelijk te maken dat het land onvoldoende loyaal is aan de gemeenschappelijke EU-besluiten.