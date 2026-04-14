Wilfred Genee verbaasd over raar gedrag Arjan Robben

Bij een jeugdwedstrijd tussen Victoria O14 en FC Groningen O14 is het zaterdag tot een opvallend incident gekomen tussen Arjen Robben en Vandaag Inside ‑presentator Wilfred Genee. Robben, jeugdtrainer van FC Groningen en vader van speler Kai, raakte langs de lijn hevig in discussie met de scheidsrechter, een oudere arbiter die een aantal discutabele beslissingen nam.

De spanningen liepen op na onder meer een omstreden beslissing over een doeltrap of corner en een niet‑benutte strafschop voor Groningen. Volgens Genee had Robben de scheidsrechter “stijf staan schelden” en was de man daar zichtbaar door van slag. Genee, die aanwezig was omdat zijn zoon Luca bij koploper Victoria speelt, besloot na afloop verhaal te halen en Robben aan te spreken op zijn gedrag.

Op videobeelden is te zien hoe Genee zich in het gesprek mengt, waarna Robben hem met een duw op afstand zet en snauwt dat hij zich er niet mee moet bemoeien. Genee verklaarde later dat hij in eerste instantie dacht dat het om een grap ging, maar dat hij vooral geschrokken is van de felheid waarmee de oud‑international de scheidsrechter benaderde.

De beelden gingen dit weekend massaal rond op sociale media en sportwebsites, waarna diverse (inter)nationale media het incident uitlichtten als voorbeeld van de verharding langs de amateurvelden en de druk op scheidsrechters in het jeugdvoetbal