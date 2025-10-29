ECONOMIE
Volle stembussen in Den Haag door dikke stembiljetten

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 15:59
anp291025218 1
DEN HAAG (ANP) - In Den Haag zijn de stembiljetten dikker dan normaal en daardoor zitten de stembussen sneller vol, meldt een woordvoerder van de gemeente. Dit veroorzaakt volgens hem geen oponthoud, omdat er genoeg stembussen zijn.
De woordvoerder meldt dat meerdere gemeenten met dezelfde drukker ook last hebben van de stuggere stembiljetten. Hij weet niet precies in welke gemeenten dat het geval is.
In Den Haag zijn de stemlocaties in de tijdelijke Tweede Kamer en het Centraal Station populair.
In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verloopt het stemmen probleemloos. In de hoofdstad is De Nederlandsche Bank een populaire plek om te stemmen. Volgens een woordvoerder komt dat vermoedelijk doordat het gebouw onlangs is geopend. Kiezers in de Maasstad stonden in de rij bij Diergaarde Blijdorp om hun stem uit te brengen. Mensen die dat doen, mogen met korting de dierentuin in. In Utrecht is het onder meer druk bij stemlocaties op het Centraal Station, Tivoli en de Ulu Moskee.
