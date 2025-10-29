WHO 'geschokt' door massamoord in ziekenhuis el-Fasher

EL-FASHER (ANP) - De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zegt "geschokt" te zijn door de moord op 460 mensen in een ziekenhuis in het Soedanese el-Fasher. Paramilitaire troepen namen deze stad afgelopen week na een maandenlange belegering in.

"WHO is geschokt en diep verontwaardigd door de berichten over de tragische moorden op meer dan 460 patiënten en hun begeleiders in het Saudi-kraamziekenhuis in el-Fasher", schrijft WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus op X. "Alle aanvallen op de gezondheidszorg MOETEN onmiddellijk en onvoorwaardelijk STOPPEN."

El-Fasher werd achttien maanden lang belegerd door de Rapid Support Forces (RSF), die een oorlog uitvechten met het regeringsleger. Sinds de inname door de RSF zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen en komen er berichten over moorden en massale mensenrechtenschendingen uit de stad. De RSF wordt beschuldigd van geweld tegen etnische groepen.