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Volledige zonsverduistering overal voorbij

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 21:48
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MADRID (ANP) - De volledige zonsverduistering is geëindigd in de Middellandse Zee, voorbij de Spaanse Balearen. Het was de laatste plek waar het weerfenomeen te zien was. In delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje kwam de volledige verduistering voorbij. In veel andere landen, waaronder Nederland, was een gedeeltelijke eclips te zien.
Er waren veel mensen op de been om de zonsverduistering te bekijken. Zo schrijft het Spaanse El País over grote drukte bij verschillende uitkijkpunten. De eerstvolgende keer dat er een verduistering van deze omvang te zien is op het Europese vasteland is in 2081.
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