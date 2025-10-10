VTM: Wilders mogelijk doelwit aanslag Antwerpse terreurcel

ANTWERPEN (ANP) - Geert Wilders was mogelijk ook doelwit van de Antwerpse terreurcel die donderdag in Antwerpen werd gearresteerd. Dat meldt de Vlaamse zender VTM op basis van anonieme bronnen. De arrestaties hielden verband met een mogelijke aanslag op premier Bart De Wever. Die zou daarmee zijn verijdeld.

Volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zou het Openbaar Ministerie hem hebben ingelicht over een lijst met daarop "een paar mensen", maar hij noemde daarbij geen namen. Wel voegde Quintin in reactie op vragen van een VTM-journalist toe dat daarop ook buitenlandse politici zouden staan. Op basis van informatie die VTM heeft, zijn er "ernstige indicaties" dat Geert Wilders een van de doelwitten was. Ook zou het gaan om de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg.

Bij huiszoekingen in de buurt van de woning van Bart De Wever werd een geïmproviseerd explosief aangetroffen.