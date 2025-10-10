ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VTM: Wilders mogelijk doelwit aanslag Antwerpse terreurcel

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 14:01
anp101025161 1
ANTWERPEN (ANP) - Geert Wilders was mogelijk ook doelwit van de Antwerpse terreurcel die donderdag in Antwerpen werd gearresteerd. Dat meldt de Vlaamse zender VTM op basis van anonieme bronnen. De arrestaties hielden verband met een mogelijke aanslag op premier Bart De Wever. Die zou daarmee zijn verijdeld.
Volgens de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin zou het Openbaar Ministerie hem hebben ingelicht over een lijst met daarop "een paar mensen", maar hij noemde daarbij geen namen. Wel voegde Quintin in reactie op vragen van een VTM-journalist toe dat daarop ook buitenlandse politici zouden staan. Op basis van informatie die VTM heeft, zijn er "ernstige indicaties" dat Geert Wilders een van de doelwitten was. Ook zou het gaan om de Antwerpse burgemeester Els van Doesburg.
Bij huiszoekingen in de buurt van de woning van Bart De Wever werd een geïmproviseerd explosief aangetroffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2504761837

De 10 besmettingshaarden in huis die je vergeet schoon te maken

gandr-collage (14)

De satellieten van Musk beginnen uit de lucht te vallen. Letterlijk

ANP-422510636

De reputatie van kamerlid Gijs van Dijk werd met donderend geraas vernietigd. Nu hij onschuldig blijkt blijft het doodstil

Trump-health-checkup

Trump ondergaat de jaarlijkse medische keuring. Na een half jaar

anp091025251 1

Trump zinspeelt op royement van Spanje als NAVO-lidstaat

skynews-iris-stalzer-germany_7045177

Duitse burgemeester urenlang gemarteld door haar stiefdochter

gemiddelde-gasprijs-2025-1

Nederlandse huishoudens betalen de hoogste gasrekening van Europa. Waarom?

Loading