Von der Leyen: Europa moet sneller onafhankelijk worden

DAVOS (ANP) - Europa moet sneller onafhankelijk worden, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dinsdag in Davos. Het gaat daarbij van "veiligheid tot economie, van defensie tot democratie", aldus de politica tijdens haar speech op het World Economic Forum. De "seismische verandering" die Europa nu doormaakt, maakt dat volgens haar noodzakelijk.

"De wereld is permanent veranderd en wij moeten mee veranderen", zei Von der Leyen. Europa komt later dit jaar met een eigen veiligheidsstrategie. Onderdeel daarvan is een herziening van de Arctische strategie, zo gaf ze aan.