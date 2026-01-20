Rusland wil in Davos met Amerikanen spreken over oorlog Oekraïne

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische gezant Kirill Dmitriev wil tijdens het World Economic Forum in Davos met de Amerikaanse delegatie spreken over pogingen de oorlog in Oekraïne te beëindigen. "Ik kan bevestigen dat hij inderdaad dergelijke plannen heeft met enkele vertegenwoordigers van de Amerikaanse delegatie", zei een Russische regeringswoordvoerder. Hij trad niet in detail over welke Amerikanen de gezant dan wil ontmoeten.

Op het World Economic Forum in Zwitserland komen tal van wereldleiders bijeen, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump. Dmitriev bevestigde eerder op dinsdag dat hij was aangekomen in Davos.