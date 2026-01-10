ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Von der Leyen: Europa steunt protesten in Iran

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 17:58
anp100126141 1
BRUSSEL (ANP/AFP) - Europa steunt de massaprotesten in Iran volledig en keurt "de gewelddadige onderdrukking" ervan ten zeerste af. Dat heeft EU-chef Ursula von der Leyen gezegd in een onlineboodschap.
"In de straten van Teheran, en in steden over de hele wereld, weerklinken de voetstappen van Iraanse vrouwen en mannen die vrijheid eisen", aldus Von der Leyen. "Vrijheid om te spreken, om samen te komen, te reizen en bovenal om in vrijheid te leven. Europa staat volledig achter hen."
De Europese Unie "veroordeelt de gewelddadige onderdrukking van de protesten ondubbelzinnig", schreef Von der Leyen verder, en degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, "zullen zichzelf terugvinden aan de verkeerde kant van de geschiedenis".
In Iran wordt nu al meer dan een week massaal gedemonstreerd tegen de hyperinflatie en goederenschaarste en tegen het dictatoriale regime van de sjiitische geestelijkheid. Er zijn tientallen doden en duizenden arrestaties gemeld. Iran heeft gedreigd nog harder op te treden tegen de betogers.
loading

POPULAIR NIEUWS

180817916_m

Waarom geweldige seks nooit genoeg is voor een duurzame relatie

b845d123-87c2-47a5-9cec-ad71eb01dc6a-fred-trump-real-estate-portfolio-685b7ca39b1a0

Oom Donald probeert een zwart gat te vullen: nicht Mary over Trumps jeugdtrauma

uri_ifs___S_f27bd056-4d0b-418b-8107-52fc39310909_00000011_002

Analisten waarschuwen voor val Bitcoin naar $50K in 2026

generated-image

Hoe je haar veroudert

Grok_X_Musk

X (van Musk) is nu echt een bordeel: seksuele plaatsjes alleen tegen betaling

hanslertjes

Denise uit de Hanslers: Mike heeft al een nieuwe vriendin

Loading