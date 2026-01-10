Von der Leyen: Europa steunt protesten in Iran

BRUSSEL (ANP/AFP) - Europa steunt de massaprotesten in Iran volledig en keurt "de gewelddadige onderdrukking" ervan ten zeerste af. Dat heeft EU-chef Ursula von der Leyen gezegd in een onlineboodschap.

"In de straten van Teheran, en in steden over de hele wereld, weerklinken de voetstappen van Iraanse vrouwen en mannen die vrijheid eisen", aldus Von der Leyen. "Vrijheid om te spreken, om samen te komen, te reizen en bovenal om in vrijheid te leven. Europa staat volledig achter hen."

De Europese Unie "veroordeelt de gewelddadige onderdrukking van de protesten ondubbelzinnig", schreef Von der Leyen verder, en degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn, "zullen zichzelf terugvinden aan de verkeerde kant van de geschiedenis".

In Iran wordt nu al meer dan een week massaal gedemonstreerd tegen de hyperinflatie en goederenschaarste en tegen het dictatoriale regime van de sjiitische geestelijkheid. Er zijn tientallen doden en duizenden arrestaties gemeld. Iran heeft gedreigd nog harder op te treden tegen de betogers.