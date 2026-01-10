ECONOMIE
Spoorproblemen Duitsland blijven door aanhoudende sneeuw

Samenleving
door anp
zaterdag, 10 januari 2026 om 17:29
BERLIJN (ANP/DPA) - Delen van het Duitse spoorwegennet blijven gestremd door het aanhoudende winterweer, terwijl er ook nieuwe sneeuw wordt voorspeld. Onder andere het internationale treinverkeer naar Nederland en Denemarken kampt met storingen en onderbrekingen. Ook de langeafstandsverbindingen tussen Hamburg en Frankfurt en Berlijn en Düsseldorf zijn verstoord. Een aantal regionale treinen rijdt nog helemaal niet.
De stremmingen kunnen nog tot en met zondag duren, aldus een woordvoerder van de Deutsche Bahn tegen persbureau DPA.
Storm Elli hield vrijdag vooral in het noorden van Duitsland huis, net zoals in Nederland. Dit weekeinde wordt vooral veel sneeuw verwacht rondom het Zwarte Woud en in het zuidwesten van Beieren, tussen de Bodensee en Garmisch-Partenkirchen. Dat kan daar voor nieuwe problemen zorgen op het spoor en op de weg. In de hoger gelegen delen van Zuid-Duitsland kan tot wel een halve meter sneeuw vallen, denken meteorologen.
