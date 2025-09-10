Grote steden vragen aandacht voor economisch dakloze gezinnen

DEN HAAG (ANP) - Vier grote steden willen dat de Tweede Kamer dringend aandacht besteedt aan "de situatie van economisch dakloze gezinnen". Wethouders uit Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Amsterdam ondertekenen een brief waarin staat dat "het onverteerbaar is dat - ondanks eerdere oproepen - het Rijk geen verantwoordelijkheid wil nemen voor deze kinderen".

'Economisch dakloze gezinnen' hebben volgens de brief een dringende behoefte aan huisvesting, maar vallen buiten de reikwijdte van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Die wet verplicht gemeenten om opvang te bieden aan kwetsbare, dakloze mensen. Economisch dakloze gezinnen voldoen vaak niet aan de voorwaarden om via die weg opvang te krijgen. Gemeenten zijn niet verplicht om ze te voorzien van huisvesting en krijgen daar ook geen financiering voor.

Toch bieden de vier grote steden vaak hulp aan deze groep, stellen de wethouders, omdat "kinderen zich niet in kwetsbare bankslaperssituaties horen te bevinden". Daardoor neemt de druk op de opvang toe.