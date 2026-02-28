Von der Leyen: Europa veroordeelt onrechtvaardige aanvallen Iran

BRUSSEL (ANP) - Europa veroordeelt de "onrechtvaardige Iraanse aanvallen" waaronder die op de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) "ten zeerste", schrijft voorzitter Ursula von der Leyen op X. "Deze aanvallen vormen een flagrante schending van de soevereiniteit van de VAE en een duidelijke schending van het internationaal recht", voegt ze eraan toe.

Ze plaatste het bericht zaterdag na een telefonisch gesprek met VAE-president Mohamed bin Zayed Al Nahyan. "Ik heb onze volledige steun overgebracht en ons medeleven betuigd naar aanleiding van de Iraanse aanvallen en de daaruit voortvloeiende slachtoffers", schrijft Von der Leyen.

De politica benadrukte dat Europa "volledig solidair staat met partners in de hele regio".

Von der Leyen blijft contact houden met belangrijke regionale partners, schrijft ze.