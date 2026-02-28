Israël: zo'n 200 toestellen ingezet bij historisch grote aanval

JERUZALEM (ANP) - Israël heeft bekendgemaakt dat het ongeveer tweehonderd gevechtsvliegtuigen heeft ingezet bij de aanvallen op Iran. Daarmee zouden vrijwel gelijktijdig honderden militaire doelen zijn bestookt.

"Dit is de grootste aanvalsmissie in de geschiedenis van de Israëlische luchtmacht, uitgevoerd na zorgvuldige planning met hoogwaardige inlichtingen", citeert nieuwssite Times of Israel uit een verklaring.

In de verklaring staat dat aanvallen op de Iraanse luchtverdediging hielpen de overhand te krijgen in het Iraanse luchtruim. Ook zou het vermogen van Iran om terug te slaan sterk zijn verminderd.

De aanvallen zijn nog gaande. Israël heeft ook melding gemaakt van een nieuwe reeks luchtaanvallen tegen het Iraanse raketarsenaal en de luchtverdediging.