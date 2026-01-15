Rechter VS: vrijlating pro-Palestijnse activist Khalil onterecht

PHILADELPHIA (ANP/RTR) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een overwinning behaald in de zaak rond de pro-Palestijnse activist Mahmoud Khalil. Het hof van beroep heeft geoordeeld dat Khalil niet had mogen worden vrijgelaten. Daardoor zou hij nu opnieuw kunnen worden opgepakt.

Khalil was een van de bekendste gezichten van de protesten op Amerikaanse universiteiten tegen het Israëlische geweld in de Gazastrook en de vermeende medeplichtigheid van de Amerikaanse regering daaraan. Hij werd in maart 2025 gearresteerd op verdenking van antisemitisme en zat vervolgens drie maanden vast. Een rechter beval toen dat hij moest worden vrijgelaten, maar het hof van beroep heeft nu besloten dat die rechter daartoe niet bevoegd was.

De regering probeert ook Khalil het land uit te zetten en beweert dat hij fouten heeft gemaakt bij de aanvraag van zijn permanente verblijfsvergunning.

Khalil wordt niet direct weer opgepakt, omdat hij ook tegen deze beslissing nog in beroep kan gaan.