Europa wil zich aan onderhandelingstafel met Rusland wringen

BRUSSEL/HELSINKI (ANP) - Europese bondgenoten van Oekraïne zijn ervoor beducht dat ze worden gepasseerd bij de vredesonderhandelingen waarvoor Oekraïne en de Verenigde Staten voorsorteren. Europese NAVO-landen hameren erop dat Europa een stem in het kapittel moet krijgen.

De afgelopen dagen is er druk diplomatiek verkeer tussen onder andere de VS en Rusland en de VS en Oekraïne. Op de belangrijke veiligheidsconferentie in München aan het eind van de week zou dat een hoogtepunt moeten bereiken. De Oekraïnegezant van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump zou er uit de doeken doen hoe Trump een eind denkt te maken aan de oorlog, al tempert hij sindsdien de verwachtingen. Washington en Moskou lijken aan te sturen op onderhandelingen tussen Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin.

Maar vredesbesprekingen kunnen niet buiten Europa om, beklemtonen hoge NAVO-bronnen. Rusland zal niet alleen over Oekraïne, maar over de hele omgang tussen Europa en Rusland afspraken willen maken, zegt een ingewijde topfunctionaris uit een belangrijk NAVO-land. En Trump wil juist dat Europa minder leunt op Amerikaanse bescherming en voor zijn eigen veiligheid instaat, memoreert een evenknie uit een middelgrote lidstaat. Europa zal om aan te kunnen schuiven wel met een heldere inbreng én aandeel in de lasten moeten komen, meent een derde hoge bron.