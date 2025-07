Von der Leyen hekelt radicaal-rechts in vertrouwensdebat

STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen heeft maandag fel uitgehaald naar de radicaal-rechtse partijen in het Europees Parlement. Dat deed zij in een debat over de motie van wantrouwen die tegen haar is ingediend door enkele tientallen Europarlementariërs van deze partijen. Ze beschuldigde hen van polarisatie en ondermijning van de democratie.

Europarlementariërs van radicaal-rechtse partijen als de Patriotten voor Europa, ECR en Europa van Soevereine Naties (ESN) willen dat Von der Leyen en haar hele Commissie aftreedt. Ze handelt volgens deze parlementariërs niet transparant, heeft op eigen houtje deals met de baas van farmaceut Pfizer gesloten en heeft het Europees Parlement omzeild bij het besluit om 150 miljard euro aan leningen ter beschikking te stellen aan lidstaten voor aankoop van defensiematerieel.

De motie gaat het niet halen, zo werd tijdens het debat duidelijk. Donderdag is de officiële stemming.